محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بمدينة طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال تطوير الكورنيش في مرحلتيه الثالثة والرابعة، حيث تبدأ المرحلة الثالثة من شارع الأشرف حتى كوبري قحافة والتي أشرفت على الانتهاء، ووجه المحافظ بتوحيد طلاء العمارات المطلة على الكورنيش، ثم تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة والتي تشمل أعمال تدبيش ترعة القاصد في اتجاه كوبري ميت حبيش.وخلال الجولة، تفقد الدكتور رحمي أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان المحطة ومنطقة السيد البدوي حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا للافتتاح قريبًا، ثم توجه المحافظ ومرافقوه لتفقد آخر أعمال التطوير بمنطقة السيد البدوي، حيث يتم توحيد واجهات المحال لتأخذ طابع إسلامي موحد إلى جانب توحيد طلاء العمارات السكنية المطلة على الشارع الممتد أمام المسجد والذي تم توسعته وتطويره أيضًا، وكذلك أعمال التطوير بساحة المسجد الأحمدي والمحال المطلة عليه.جدير بالذكر أن مشروع تطوير ميدان المحطة يشمل دهان واجهة المحطة والمباني المطلة عليها وتركيب الانترلوك في ساحتها وتركيب أكشاك خشبية ذات طابع جمالي موحد بدلًا من السابقة وتطوير الجزيرة ورصف الشوارع المطلة على الميدان بإجمالي تكلفه ٩ مليون جنيه، ويعد مشروع تطوير ميدان المحطة ومشروع تطوير منطقة السيد البدوي من أهم مشاريع إحياء التراث والتي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا كونهما أحد أهم الوجهات التاريخية والدينية بها.