سقوط أمطار غزيرة على مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أغرقت مياه الأمطار الشوارع والميادين، وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة عن حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استمرار حالة الاستعداد والمتابعة لسحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والدفع بسيارات ومعدات سحب تراكمات مياه الأمطار.وأشار محافظ مطروح إلى التعاون بين كافة قطاعات المحافظة، مؤكدا أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.