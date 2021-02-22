الخزانة الأمريكية: نجاح خطة التحفيز مرتبط بعودة البطالة لمستويات ما قبل كورونا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الإثنين، "إن الحكم على نجاح خطة الرئيس جون بايدن التحفيزية سيكون بمدى السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.ومتحدثة في ندوة عبر الإنترنت، قللت يلين من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن لتعافي الولايات المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يناقشها الكونجرس حاليا.وقالت إنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأمريكية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007.