الأرصاد تحذر من طقس الغد: بارد نهارًا شديد البرودة ليلًاً
الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:12 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء.
وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر هي:
العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 17 09
طنطا 16 09
شبين الكوم 17 09
دمنهور 17 10
بلطيم 18 10
مطروح 16 09
السلوم 17 09
سيوة 18 06
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 17 09
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 09
العريش 17 10
رفح 18 10
رأس سدر 19 10
نخل 17 02
نويبع 20 14
طابا 21 13
كاترين 13 02
الطور 21 14
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 22 13
الفيوم 18 08
بني سويف 18 07
المنيا 19 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 21 08
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 27 15
أبو رماد 26 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 23 16
وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر هي:
العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 17 09
طنطا 16 09
شبين الكوم 17 09
دمنهور 17 10
بلطيم 18 10
مطروح 16 09
السلوم 17 09
سيوة 18 06
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 17 09
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 09
العريش 17 10
رفح 18 10
رأس سدر 19 10
نخل 17 02
نويبع 20 14
طابا 21 13
كاترين 13 02
الطور 21 14
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 22 13
الفيوم 18 08
بني سويف 18 07
المنيا 19 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 21 08
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 27 15
أبو رماد 26 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 23 16