اشتعال النيران من جديد في عقار فيصل (صور)

تصاعدت الأدخنة من جديد في عقار فيصل، بعد مرور أكثر من 20 يومًا من حريقه الذي استمر 9 أيام، وذلك بعد هدم وجه العمارة الداخلي لظهور التصدعات بها.وأخلت أجهزة الأمن العقار من الأغراض الخاصة بالسكان، حيث تم استخدام معدات وونش لإخلاء المنقولات من الوحدات السكنية.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده.واستدعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار، وطالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي إلى انهيار العقار.