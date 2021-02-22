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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اشتعال النيران من جديد في عقار فيصل (صور)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:18 م
عقار فيصل
عقار فيصل
احمد التمساح
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تصاعدت الأدخنة من جديد في عقار فيصل، بعد مرور أكثر من 20 يومًا من حريقه الذي استمر 9 أيام، وذلك بعد هدم وجه العمارة الداخلي لظهور التصدعات بها.

وأخلت أجهزة الأمن العقار من الأغراض الخاصة بالسكان، حيث تم استخدام معدات وونش لإخلاء المنقولات من الوحدات السكنية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده.

واستدعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار، وطالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي إلى انهيار العقار.

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