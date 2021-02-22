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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «زراعة الغربية» يوجه بسرعة التعامل مع تعديات الأرض الزراعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:05 م
المهندس محمد بركات
المهندس محمد بركات التركاوي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شدد المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، على سرعة التعامل مع أي تعدي علي الرقعة الزراعية في المهد حتى يمكن إزالة أي مخالفات علي مستوى المركز للحفاظ علي الرقعة الزراعية، والتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ حمالات الإزالة بصفة دورية.

جاء ذلك في زيارته اليوم للإدارة الزراعية بمركز قطور بحضور المهندس مدحت زايد، مدير إدارة المتابعة الميدانية والرقابة، والمهندس أحمد محمد العجان، مدير إدارة الشئون الزراعية، وخلال الزيارة تبين وجود أرصدة للتقاويو منفذ لبيع المبيدات بالإدارة متوفر به كافة المبيدات اللازمة لإنجاح العملية الزراعية، وكذلك المواد الغذائية من لحوم وطيور وغيرها.

و شدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أعداد العاملين بنسبة 50% بالتناوب مع الحفاظ على أداء جميع الإعمال بجميع الأقسام بكفاءة عالية والتأكيد على قيام الجمعيات الزراعية التابعة، للمركز بنفس الدور والتأكد من عدم وجود أي معوقات تجاه المزارعين وتوفير كل ما يلزم للعملية الزراعية من تقاوي ومبيدات وأسمدة.

كما قام بالمرور على جميع مباني الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بمركز قطور، وتبين التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، والتأكد ان جميع المباني والطرقات بحالة جيدة ونظيفة مراعاة للإجراءات الاحترازية وذلك باستخدام المواد المطهرة اللازمة.

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