«المؤتمر»: تطبيق «IDSC» يساعد في رفع الوعي لدى المواطنين

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا للحزب، أن تطبيق (IDSC) للهواتف المحمولة والذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يمثل أهمية كبرى في نشر وتوعية المواطنين بالبيانات الصحيحة، مشيرا إلى أنه فرصة كبيرة في معرفة الحقائق بعيدًا عن الشائعات التي يتم ترويجها من بعض الجماعات من آن لآخر.وأشار في بيان له اليوم، إلى أن هذا التطبيق يعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بكافة التفاصيل، لاسيما فيما يتعلق بموضوع الأسعار، قائلا: هذا يساعد أيضا في القضاء على ظاهرة التلاعب بالأسعار.وأوضح مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن إتاحة المعلومات لكافة المواطنين يأتي من منطلق إعمال الشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل أغلب القرارات التي تتخذها الحكومة.وأعتبر حسام لبن، تطبيق (IDSC) أحد أهم عوامل الثقافة العامة في كافة المجالات محليا وعالميا لما يتيحه من معلومات هامة في جميع الملفات.