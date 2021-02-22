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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر»: تطبيق «IDSC» يساعد في رفع الوعي لدى المواطنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:03 م
حسام لبن، مساعد رئيس
حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا للحزب، أن تطبيق (IDSC) للهواتف المحمولة والذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يمثل أهمية كبرى في نشر وتوعية المواطنين بالبيانات الصحيحة، مشيرا إلى أنه فرصة كبيرة في معرفة الحقائق بعيدًا عن الشائعات التي يتم ترويجها من بعض الجماعات من آن لآخر.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن هذا التطبيق يعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بكافة التفاصيل، لاسيما فيما يتعلق بموضوع الأسعار، قائلا: هذا يساعد أيضا في القضاء على ظاهرة التلاعب بالأسعار.

وأوضح مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن إتاحة المعلومات لكافة المواطنين يأتي من منطلق إعمال الشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل أغلب القرارات التي تتخذها الحكومة.

وأعتبر حسام لبن، تطبيق (IDSC) أحد أهم عوامل الثقافة العامة في كافة المجالات محليا وعالميا لما يتيحه من معلومات هامة في جميع الملفات.

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