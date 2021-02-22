رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

7 - وأخيرًا.. يقوم النظام بالتحديد تلقائي وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبة خلال تلك الفترة أو خلال اليوم في المكتب الذي سيذهب إليه العميل وفقًا لرغبته.