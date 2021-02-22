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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:28 م
السجل التجاري
السجل التجاري
هبه محمد
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تحركات مؤشرات البحث في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل للراغبين في رابط حجز موعد في السجل التجاري، والهدف من خدمة حجز موعد في السجل التجاري، هي تسهيل ما تأدية خدمة السجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

والهدف من خدمة حجز موعد في السجل التجاري إلكترونيًا، لتخفيف عدد الإصابات بكورونا القاتل بعد أن عاودت في الإنتشار والإرتفاع من جديد، وتستهدف الخدمة تحقيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولأن عمليات البحث  استمرت مؤخرًا من قبل المواطنين، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة.

رابط حجز موعد في السجل التجاري

الغرض من خدمة حجز موعد في السجل التجاري إلكترونيًا، هي لتخفيف الوقت والعبء على المواطن الراغب في الحجز بالسجل التجاري، وذلك تنفيذًا لقواعد التباعد الإجتماعي ومنع الإزدحام والتكدس في الشوارع نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

خطوات حجز موعد في السجل التجاري إلكترونيًا

1 - أولًا الدخول على رابط خدمة حجز في السجل التجاري إلكترونيًا من خلال موقع جهاز التجارة الداخلية من هنــــــــــا .

2 - ثم يقوم الراغب في التسجل بكتابة رقم الهاتف الخاص به وكلمة السر في حالة إنشاء حساب في وقتًا أخر.

3 - إذا كنت ترغب في إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على ليس لدي حساب.

4 - ثم يقوم الراغب في التسجل بأختيار المكتب أو الفرع المطلوب للحصول على الخدمة من خلاله.

5 - ثم اختيار الخدمة المطلوب الحصول عليها وهي السجل التجاري.

6 - ويقوم الراغب في التسجل بتأكيد طلب حجز المعاملة.

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري والأوراق المطلوبة

7 - وأخيرًا.. يقوم النظام بالتحديد تلقائي وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبة خلال تلك الفترة أو خلال اليوم في المكتب الذي سيذهب إليه العميل وفقًا لرغبته.

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