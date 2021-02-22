ألمانيا تدعو إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية في ضوء العواقب المدمرة لجائحة كورونا.وقال ماس اليوم الاثنين، في رسالة عبر الفيديو لمؤتمر نزع السلاح في جنيف إن الجائحة أظهرت "مدى ضعفنا أمام الفيروس"، مضيفا أن الأسلحة البيولوجية يمكن أن تكون أكثر خطورة، وقال: "لذلك يجب مراجعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية من أجل مواجهة التهديدات الجديدة ومواكبة التقدم السريع في التكنولوجيا الحيوية والعلوم".ونظرا للتحول التكنولوجي، دعا الوزير أيضا إلى التفكير على نحو جديد بشأن الحد من التسلح، موضحا أن أنظمة الأسلحة المستقلة المزودة بذكاء اصطناعي والتي يمكن أن تعمل بدون تحكم بشري تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان، وقال: "إذا أردنا الحفاظ على الأمن في القرن الحادي والعشرين، فعلينا التعامل مع هذه المخاطر".