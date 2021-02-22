«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

تنظم فرقة "فن محوج" العرض المسرحى "الخيميائى" عن الرواية الأكثر مبيعا على مستوى العالم، "الخيميائى" لـ باولو كويلو ومن إخراج محمود عبد العزيز، وذلك يوم السبت 27 فبراير الساعة الخامسة مساءً على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.فريق عمل فن محوج، تمثيل فريق فن محوج، الإخراج لعبد العزيز، الرواية لــــ الكاتب الكبير باولو كويلو، صياغة مسرحية مصطفى أحمد، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس ريهام النجار، دعايا محمد أبو المعاطى، تصميم بوستر بسنت أحمد.فرقة فن محوج قدمت مسرحيات كتير أشهرها "هيبتا" عن رواية هيبتا للكاتب محمد صادق وعرضت حوالى 30 ليلة عرض، كما قدمت الفرقة مسرحية"فى قلبى أنثى عبرية" عن رواية دكتورة خولة حمدى وعرضت حوالى 100 ليلة عرض، ومسرحية "سوف أحكى عنك" عن رواية المبدع أحمد مهنى وتوقفت اتوقفت لأسباب إنتاجية، ومسرحية"يوتوبيا" والمستوحاة من رواية الدكتور أحمد خالد توفيق، ومسرحية "أفيزيا" عن رواية "افيزيا" للكاتب المبدع الدكتور خالد زيدان.