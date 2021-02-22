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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هبوط جديد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:03 م
الليرة التركية
الليرة التركية
أمينة ذكى
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شهدت الأسواق المصرفية في تركيا، اليوم الإثنين، ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الليرة التركية، وسجلت العملة الأمريكية 6.99 ليرة عند فتح التداولات مرتفعة من 6.97 ليرة تركية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام تركية محلية.

يأتي هذا فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.47 ليرة تركية، بعدما سجل أمس 8.44 ليرة، وفي الوقت نفسه ارتفع سعر جرام الذهب ليسجل 405 ليرة تركية، بعد أن وصل إلى 400 ليرة تركية بالأمس.

وكان كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، روبن بروس، قد قال في وقت سابق، إن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية.

وشدد بروس على ضرورة تقليص تركيا من حجم الصادرات في الفترة المقبلة، وألا تعتمد على أهم قطاعين لديها، وهما السياحة والتصدير، حتى لا يتجاوز الدولار تلك القيمة.

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