الأسهم الهندية تواصل التراجع بضغط من مخاوف ارتفاع إصابات كورونا

تتجه الأسهم الهندية لتسجيل خامس يوم من الخسائر، بضغط من المخاوف من موجة جديدة من إصابات كورونا، إلى جانب احتمال العودة إلى فرض تدابير إغلاق أكثر صرامة.وتراجع مؤشر سينسيكس بنسة 1.7% إلى 50043.57 عند الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مومباي، بينما تراجع مؤشر نيفتي 50 بنسبة 1.5%.وتراجع المؤشران بأكثر من 3% بعدما ظلا يسجلان تراجعات يومية، بعدما سجلا مستويات قياسية مرتفعة في 15 فبراير، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.وأفادت صحيفة "مينت" بأن حكومة ولاية ماهاراشترا، حيث توجد مومباي، قد فرضت تدابير، من بينها الإغلاق وحظر التجول في مناطق مختلفة، بعد تسجيل ارتفاعات في حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الأحد.