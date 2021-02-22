استقرار في أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ 896 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق تزامنا مع البورصات العالمية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٧٨٤ جنيها للعيار ٢١ وسجل عيار ١٨ نحو ٦٧٢ جنيها وسجل سعر ٢٤ نحو ٨٩٦ جنيه.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن السعر العالمي للأوقية نحو ١٧٩٢ دولار