النماذج الاسترشادية لطلاب الصف السادس الابتدائي (صور)

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا للنماذج الاسترشادية للامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021، للصف السادس الأبتدائي.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن مدة الامتحان ساعتان للمواد الكلية 30 سؤالًا للمرحلة الابتدائية و35 سؤالًا للمرحلة الإعدادية ومخصص لكل سؤال للإجابة 4 دقائق.وأضافت الوزارة، أنها تسعى للتأكد من اكتساب الطلاب المفاهيم الأساسية التى تمكنهم من مواصلة الامتحان الثانى، والتأكد أن الطالب حصل على الحد الأدنى من المعلومات، وأيضا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.