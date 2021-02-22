النماذج الاسترشادية لطلاب الصف السادس الابتدائي (صور)
الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:39 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا للنماذج الاسترشادية للامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021، للصف السادس الأبتدائي.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن مدة الامتحان ساعتان للمواد الكلية 30 سؤالًا للمرحلة الابتدائية و35 سؤالًا للمرحلة الإعدادية ومخصص لكل سؤال للإجابة 4 دقائق.
وأضافت الوزارة، أنها تسعى للتأكد من اكتساب الطلاب المفاهيم الأساسية التى تمكنهم من مواصلة الامتحان الثانى، والتأكد أن الطالب حصل على الحد الأدنى من المعلومات، وأيضا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن مدة الامتحان ساعتان للمواد الكلية 30 سؤالًا للمرحلة الابتدائية و35 سؤالًا للمرحلة الإعدادية ومخصص لكل سؤال للإجابة 4 دقائق.
وأضافت الوزارة، أنها تسعى للتأكد من اكتساب الطلاب المفاهيم الأساسية التى تمكنهم من مواصلة الامتحان الثانى، والتأكد أن الطالب حصل على الحد الأدنى من المعلومات، وأيضا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.