جامعة سوهاج تدرب هيئة التدريس على منصة التعليم الإلكتروني

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات الدورة التدريبية عن "دور عضو هيئة التدريس في منصة التعليم عن بعد وتعظيم الاستفادة من Office 365"، والتى نظمها مركز التدريب على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، وحاضر بها الدكتورة إيمان حماد مستشار رئيس الجامعة للمكتبات والمعلومات ومدير وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية الآداب، وعلاء صادق مسئول منصة التعليم العالي بالجامعة.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لمشروع التحول الرقمي، وتوظف كل الإمكانيات والوسائل التعليمية من أجل مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة البيانات، مضيفًا أنه تم إنشاء منظومة رقمية تشمل الجهاز الإداري والتعليم الإلكتروني، الأمر الذي يساهم في تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية 2030.ومن جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان حماد، أن الدورة جاءت ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع الكليات، وذلك بهدف رفع المهارات التعليمية للكوادر البشرية لمسايرة اتجاه الميكنة والاستعداد للتحول إلى جامعة ذكية، والاستفادة من خدمات وتطبيقات برامج مايكروسوفت بشكل ميسر وآمن، مشيرة إلى أن تلك الدورة شملت كليات الآداب، التجارة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.