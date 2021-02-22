الاتحاد الأوروبي: اتصالات مع واشنطن لعودتها للاتفاق النووي الإيراني

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمر حيوي لمستقبل الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، مؤكدا وجود اتصالات جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية لعودتها إلى الاتفاق.وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوفران قدرا مرضيا من المراقبة.وكان قد أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأحد، التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.وقال جروسي لدى عودته من زيارة إلى طهران، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك: "ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة، من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن".وكان البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قد أقر قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على ايران، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ، الثلاثاء.