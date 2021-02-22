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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف الدولي: «داعش» لا يزال تحديًا خطيرًا.. ونعمل مع الشركاء لهزيمته

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:57 ص
داعش
داعش
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قال الكولونيل واين مارتو، المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي، إن تنظيم «داعش» الإرهابي يسعى للعودة مجددا من خلال عمليات الاغتيالات التي ينفذها في مناطق سورية مختلفة، يخضع معظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأخرى تقع تحت سيطرة قوات النظام السوري والتي فقدت العشرات من عناصرها خلال شهر فبراير الجاري في البادية السورية.

وأكد واين مارتو، المسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة دول عربية وغربية، في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، الإثنين: أن «تنظيم داعش الإرهابي هزم إقليميًا ولم يعد باستطاعته السيطرة على مواقع جغرافية في سوريا أو العراق، لكنه لا يزال يمثل تحديا خطيرًا، لذلك نواصل الضغط عليه مع شركائنا الأمنيين المحليين في كلا البلدين».

وأشار الكولونيل إلى أن «تنظيم داعش مشلول ماديا، إلا أنه يستمر في التمرد وتوسيع نفوذه باستخدام تكتيكات قتالية كعمليات الاختطاف والاغتيال وترهيب القادة المحليين وقوات الأمن، حيث تبنى في شهر يناير الماضي، اغتيال الناشطتان سعدة فيصل الهرماس وهند لطيف الخضير بريف مدينة دير الزور السورية».

وأضاف أن «التحالف الدولي وقوات الأمن الداخلي، وقوات سوريا الديمقراطية، ملتزمين بالهزيمة الدائمة لبقايا داعش»، مشددًا على أن «مهمة التحالف لن تتغير مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض».

وتابع «التحالف سيستمر في مهمته بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي والبيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية، لمتابعة العمليات العسكرية بهدف زيادة الاستقرار الإقليمي، ولذلك نركز على مستوى التدريب لهذه القوات، وتقديم المشورة والمساعدة لها وتمكينها استراتيجيا وعمليًا».

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