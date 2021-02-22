الرئيس الأفغاني: الفرصة سانحة لتسريع عملية السلام بعد قرار «الناتو»

قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، اليوم الإثنين، إنه يجب التوصل لتسوية سياسية، موضحًا أن هناك فرصة سانحة لتسريع عملية السلام بعد قرار «الناتو» غير النهائي بشأن انسحاب القوات.وأضاف «عبد الغني»- في تصريحات متلفزة أودرتها وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية- إن " إعلان الناتو أتاح فرصة لجميع أطراف النزاع لإعادة الحساب والتوصل إلى نتيجة توصلنا إليها منذ فترة طويلة، وهي أن استخدام القوة ليس هو الحل، مشيرًا إلى زيادة العنف هناك وأن هناك حاجة لجهد ملموس عالميًا لإرسال إشارات تفيد بأن أنواعًا معينة من السلوك غير مقبولة.ولفت إلى مدة البقاء وعدد القوات الدولية يعتمدان على شدة الحرب، معربًا عن سعادته بعلاقته مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وأنه وجد تماسكًا جديدًا بين المجتمع الدولي تجاه أفغانستان.وقال الرئيس الأفغاني -فيما يتعلق بالدعوات المتزايدة بشأن الحكومة المؤقتة- إن «المستقبل سيحدده شعب أفغانستان، وليس شخصًا يجلس خلف المكتب ويحلم، مضيفًا: أنه «من جانبنا، لدينا شعور بالإلحاح، ونحن على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة، وستكون هناك قرارات صعبة مطلوبة».