«سيوة» تستعرض آلية تنفيذ «حياة كريمة» والاستعداد لشهر رمضان

التقى العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة بمطروح، مدير إدارة التضامن الاجتماعي ورؤساء مجالس عدد من الجمعيات الأهلية ومناديب المناطق بسيوة.واستعرض عبدالغني جانبا من جهود الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بقرية بهي الدين والبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدا على أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هى العمل على تحسين حياة المواطنين.كما استعرض عبدالغني سبل توحيد الجهود استعدادا لشهر رمضان في توصيل المستحقات لأصحابها من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع "تحيا مصر"، وغيرها من المؤسسات التي تعمل في المجال الخدمي والخيري تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.وأوضح عثمان عبدالخالق، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة، أنه يتم تنفيذ مبادرة معاش "تكافل وكرامة" وجارى تسليم خطوط التليفون لمستحقيه، مضيفا أنه تم توفير استمارات بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات لتوزيعها بالمجان.