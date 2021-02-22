إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعى بمركب تونسى

تمكن مركب صيد تونسي من إنقاذ 103 مهاجرين غير شرعيين، كانوا قد أبحروا من ميناء زوارة الليبي باتجاه جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، وتعطل مركبهم على بعد حوالي 110 كم من ميناء الشابة.وقال المتحدث باسم إقليم الحرس البحري التونسي بالوسط الرائد علي العياري، إنه تم تسليم المهاجرين إلى وحدات الحرس بالمهدية.وأضاف: «باستشارة النيابة العمومية، أذنت لمركز الحرس البحري بالشابة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».وينحدر المهاجرون من جنسيات عدة منها سوريا، مصر، الصومال، السودان وبنغلاديش، وكان من بينهم 6 إناث و5 قاصرين.