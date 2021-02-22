لطلاب «الأول الإعدادى».. صور النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا للنماذج الاسترشادية للامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021، للصف الأول الإعدادي.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أنها تسعى للتأكد من اكتساب الطلاب المفاهيم الأساسية التى تمكنهم من مواصلة الامتحان الثانى، والتأكد أن الطالب حصل على الحد الأدنى من المعلومات، وأيضًا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.وأضافت أن مدة الامتحان ساعتان للمواد الكلية، 30 سؤالًا للمرحلة الابتدائية و35 سؤالًا للمرحلة الإعدادية ومخصص لكل سؤال للإجابة 4 دقائق.