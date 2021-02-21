الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة شماتة إخوانية في الفنان أحمد مكي بعد إصابته بفيروس كورونا، بسبب مشاركته في مسلسل الاختيار 2.













وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن أحمد مكي تعرض لحملة هجوم بعد إعلانه عن مشاركته في مسلسل الاختيار 2، موضحًا أن تلك الحملة موجهة من الإخوان بغرض ترهيبه للتراجع عن المشاركة في العمل، لأنهم يعرفون جيدا أن الدراما تلعب دورًا كبيرًا في ترميم الوعي المجتمعي، وتكشف ما حدث على الأرض دون تزييف أو تزوير.