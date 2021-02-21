استعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي
الأحد 21/فبراير/2021 - 08:20 م
حسين العمدةطباعة
تقدم "الدستور" تقرير شامل يمكن للمواطن من خلاله بأن يستعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى موقع إلكتروني يختص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وتعمل الدولة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين الذى دخلهم منخفض ومتوسط، وأصحاب محدودى الدخل، وفقا لإمكانياتهم المالية المحدودة من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- المواطن المصرى الذى يريد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، يقوم بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان من هنا.
- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.
- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- انشاء حساب جديد على الموقع.
- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.
نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشرتوفير الإسكان الاجتماعى من إحدى اهتمامات الدولة، حتى ترفع من شأن الحالة المعيشية للمواطن، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع المعلومات التى تتضمن خطوات الاستعلم عن شقق الإسكان الاجتماعى التى تطرحها الدولة فى مختلف المحافظات:
- المواطن المصرى الذى يريد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، يقوم بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان من هنا.
- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.
- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- انشاء حساب جديد على الموقع.
أرقام الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي
وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى للمواطنين، عن توفير خاصية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
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خدمات موقع صندوق الاسكان الإجتماعي
- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.
وصدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، فى وقت سابق، ليكون قائم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.