رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:20 م
الإسكان
الإسكان
حسين العمدة
طباعة
تقدم "الدستور" تقرير شامل يمكن للمواطن من خلاله بأن يستعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى موقع إلكتروني يختص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وتعمل الدولة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين الذى دخلهم منخفض ومتوسط، وأصحاب محدودى الدخل، وفقا لإمكانياتهم المالية المحدودة من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

توفير الإسكان الاجتماعى من إحدى اهتمامات الدولة، حتى ترفع من شأن الحالة المعيشية للمواطن، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع المعلومات التى تتضمن خطوات الاستعلم عن شقق الإسكان الاجتماعى التى تطرحها الدولة فى مختلف المحافظات:
 
- المواطن المصرى الذى يريد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، يقوم بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان من هنا.

- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.

- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

- انشاء حساب جديد على الموقع.

أرقام الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي 

وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى للمواطنين، عن توفير خاصية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

قد يهمك.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2021

خدمات موقع صندوق الاسكان الإجتماعي


- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

وصدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، فى وقت سابق، ليكون قائم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنوفية

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

تعرف على تردد قناة ليبيا الرياضية ٢٠٢١ نايل سات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح