استعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي



- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.



- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.



- انشاء حساب جديد على الموقع.



أرقام الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى للمواطنين، عن توفير خاصية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.





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- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.



- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.



- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.



- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

وصدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، فى وقت سابق، ليكون قائم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. - الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.