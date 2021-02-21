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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:51 م
شم النسيم
شم النسيم
نعمات مدحت
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يسأل الكثير من المصريين عن موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر ، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل المختلفة، حيث يعتبر هذا اليوم بمثابة فسحة وعطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص وحتى البنوك.

وتختلف مظاهر الاحتفال به حيث يذهب المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات، وإلى الشواطئ، وغيرها من الأماكن التي يسعد فيها الناس.

موعد اجازة شم النسيم 2021 

يوافق شم النسيم هذا العام 2021 يوم 3 مايو، حيث سيأتي والمسلمون صيام في شهر رمضان المعظم، حيث ستختلف مظاهر الاحتفال به هذا العام، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من القطاعين العام والخاص حتى البنوك.

شم النسيم يعتبر من أهم الأعياد الفرعونية التي مازلنا محتفظين بها ونحتفل بها حتى الآن، حيث يتتضمن العديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، حيث يتناول  المصريون المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، والتي تعد من أهم الطقوس في هذا اليوم، ويستعد لشرائها المواطنين سنويا، ويكون عليها إقبال كثيف منهم مع قرب الموعد.

الحكم الشرعي حول الاحتفال بعيد شم النسيم

من جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في رده على سؤال ورد له حول حكم الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث رد قائًلا:" أن الاحتفال بشم النسيم هو من العادات المصرية التي لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع الشريف.

وتابع"المفتي": " ومن المعروف و المقرر أن العادات والأعراف طالما أنها لا تخالف الشرع فهي جائزة، ولا يتلفت لأقاويل التي تقول أن هذا الاحتفال له من الجذور والأصول، فـإن الذين يحتفلون بهذا اليوم لا يلتفتون إلى هذا بأي حال من الأحوال".

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بينما قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، أن الاحتفال بشم النسيم من عادات المصريين يخرجون في هذا اليوم الذي يعرف بيوم الاعتدال الربيعي، يخرجون يشمون الهواء ويأكلون أكلات معينة وهذا كله من مظاهر الحلال ولا حرمة فيه.

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