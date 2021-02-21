«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

اعترفت النجمة برلنتي عبد الحميد بأنها كادت تستسلم للشيطان، قائلة: "وقف على باب المسرح يترقب خروجي، وكان منذ شهر يدأب على هذا، وكان وسيمًا جدًا، وأنيقًا، وقويا أيضًا وفي هذه الليلة اقترب مني وهمس في أذني:"آنسة برلنتي أنا متيم بك، تتغدي معايا بكره؟"وتابعت برلنتي، في حوار نشر لها عبر صفحات مجلة الكواكب:" كنت أيامها ممثلة مبتدئة في الفرقة القومية، وأسند إلى يوسف وهبي دورا في مسرحية "أيام زمان" وكانت طبيعة الدور تتطلب ظهوري بمظهر فخم، مظهر فتاة ثرية لعوب وأنا لا أملك إلا عددًا متواضعًا من الثياب لا يتناسب ومظهر الدور الذي أؤديه أبدًا وراودتني فكرة خبيثة، أن أستغل حب هذا الثري في أن أدفعه إلى أن يشتري لي عددًا من الثياب لكي أظهر في دور الفتاة الغنية اللعوب، ولكن كيف أفعل هذا؟، كيف تطاوعني نفسي على أن أتاجر بقلب هذا الشاب وعواطفه.وواصلت:"بنيت آمالًا كبيرة على دوري الجديد، وكان الشاب هو وسيلتي إلى اكتمال مظهري اللائق في هذا الدور، وجاء الصباح وبعد تردد كبير ذهبت لموعد الشاب ووجدته في انتظاري وبدأت اشعر بمطارق رهيبة تدق في رأسي، وحاولت بقوة أن ألوذ بمزاحي المعروف عني، لكن دون جدوى، ووجدت أنه لا فائدة من البقاء، فوقفت استأذن في الانصراف، ولا أستطيع أن أصف دهشة الشاب خاصة وأنني لم أتناول طعامي، وسارعت أهرب من وجهه وكأنما يطاردني الشيطان وفرحت، لقد انتصر الخير في داخلي على الشر.