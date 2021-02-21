محافظ بني سويف يبحث مع رئيس شركة المياه مشروعات «حياة كريمة»

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لبحث الإجراءات والخطوات التي تنفذها الشركة ضمن الخطوات العملية للبدء في تنفيذ مشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بـ 66 قرية بمركزي ناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى مصر، والذي يتبناه ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بالريف في كافة مناحي الحياة.وناقش المحافظ بعض الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة المقرر تنفيذها بقرى ناصر وببا، والتي تتضمن قيام الشركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والإجراءات الخاصة برفع كفاءة وزيادة الطاقة لمحطات مياه الشرب من توسعات وأعمال تطوير ورفع كفاءة، بالتوازي مع خطوات مماثلة ينفذها الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة، بجانب تطوير ورفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة القائمة بما يواكب التطورات التي ستحدث مع زيادة عدد من المستفيدين من خدمة الصرف الصحي.وأكد المحافظ أن المشروع أولوية أولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشددًا على إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في بدء تنفيذ تلك الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية؛ لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التي تشمل كل القطاعات بالدولة.