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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة فني كهرباء خلال إصلاحه عامود إنارة في بلقاس

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:51 م
إصابة فني كهرباء
إصابة فني كهرباء عامود إنارة في بلقاس
الدقهلية : عمرو الحوتى
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سقط فني كهرباء بعامود إنارة أثناء محاولة إصلاحه بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، ما تسبب في تعرضه لإصابات بكسور متعددة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شركة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "سمير. م. ع" (٢٩ عاما)، فني كهرباء بشبكة كهرباء بلقاس، مصاب بكسور متعددة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر بأنه حال قيامه بأعمال الصيانة بأحد أعمدة الإنارة بمسقط راسه بقرية المعصرة التابعة للمركز سقط به العامود نتيجة تهالكه مما أدى إلى حدوث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۱۲۱۰ إداري مركز شرطة بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة.

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