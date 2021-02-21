بيت لحم: مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون فى قرية الولجة

قطع مستوطنون اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون المثمرة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله للوكالة الفلسطينية، إن المواطن فوزي خليفة تفاجأ اليوم وعند دخوله أرضه بتقطيع ٧٠ شجرة زيتون بواسطة منشار، عمرها يفوق عشرة أعوام، تقع في منطقة عروق زنيد جنوب القرية.وأضاف عوض الله: إن القرية تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثل بهدم منازل وإخطار أخرى بوقف البناء وتجريف أراضي واقتلاع أشجار.