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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنايات سوهاج: براءة ضابط من حيازة سلاح

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:29 م
محكمة
محكمة
قنا: إسلام البكري
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قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة السادسة، في جلستها برئاسة المستشار عبد الرحمن عبدالحافظ، وعضوية كل من المستشارين محمد فتحى الصادق، وعماد محمد عزت، ببراءة الرائد مصطفى محمود أحمد التهامي، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام السابق، بعد إعادة محاكمته من جديد، من تهمة حيازة أسلحة نارية باستراحته، بعد أن كان قد صدر حكم سابق عليه من محكمة الجنايات، بالسجن لمدة 5 سنوات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9771 لسنة 2015 مركز دار السلام، عقب ورود بلاغ إلى مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح،، بحيازة الرائد مصطفى محمود أحمد التهامى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أسلحة نارية باستراحته، بمركز دار السلام، عقب صدور قرار بنقله رئيسًا لمباحث مركز شرطة طهطا شمال سوهاج، وكلف مدير أمن سوهاج، عقب استئذان النيابة العامة، بتفتيش الاستراحة الخاصة بالضابط.

وانتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد الراوي، مفتش المباحث، وبتفتيش الاستراحة، التي لم يكن الضابط موجودًا بها، لنقله للعمل بمركز شرطة طهطا، تم العثور على بندقيتين آليتين، وثلاث بنادق خرطوش، و80 طلقة، وبمواجهة الضابط بالمضبوطات أنكر ما نسب إليه من اتهامات، ونفي وجود أي صلة له بتلك الأسلحة، لإخلائه مقر استراحته، وقدم ما يفيد إخلاء طرفه من مركز الشرطة، وتسليمه استراحته إلى مأمور المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، وجهت إليه تهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وبعد قبول الطعن تمت إعادة محاكمة الضابط من جديد أمام دائرة اخرى، لتقضي المحكمة، في جلستها ببراءته من التهمة المنسوب إليه.

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