117 مليون جنيه لإنشاء محطة «شادر عزام» لمعالجة الصرف ببورسعيد

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محطة شادر عزام لمعالجة الصرف الصحي، استعدادًا لافتتاحها في أبريل المقبل بعدما وصلت نسب الأعمال بها إلى 90% بتكلفة 117 مليون جنيه.المحطة بها 2 من الوحدات، وتصرف الوحدة 2 متر مكعب في الثانية، وتصرف في اليوم 170 ألف م3.يذكر أن وزير الري، قام بتفقد عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، وشملت الجولة مشروع إنشاء 5 رءوس كباري لحماية شواطئ المحافظة، ومحطة بحر البقر لمعالجة مياة الصرف، وتبطين ترعة التينة.