مطران أبوقرقاص يرأس قداس «السنوية» للقمص جرجس غطاس

ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للمتنيح القمص جرجس غطاس، وذلك بكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس بأبوقرقاص.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك نيافته في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة، وراهبات قلب يسوع المصريات، وأسرة القمص المتنيح. وقبل بداية العظة، ألقى الأب متى رزق كلمة ترحيب بالحضور.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ألقى نيافة المطران كلمة العظة حول حياة الأب جرجس، التي تميزت بالعطاء والمحبة العملية، كما أكد نيافته أن الدعوة تبدأ من الأسرة، وختم نيافة الأنبا بشارة القداس بالبركة الرسولية للحاضرين.