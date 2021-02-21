مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد حرص بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف.وقال الأعرجي خلال لقائه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق الركن بيير أولسن، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية إن بلاده حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال.وأضاف أن العراق ليس جزءًا من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، موضحا أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن.من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية، موضحا أن بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف.