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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد حرص بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:30 م
قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الأعرجي خلال لقائه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق الركن بيير أولسن، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية إن بلاده حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال.

وأضاف أن العراق ليس جزءًا من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، موضحا أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية، موضحا أن بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف.

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