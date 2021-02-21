ضبط راكبة هولندية بهيروين وأقراص مخدرة في مطار الغردقة

تمكن رجال مباحث أمن الموانىء، بمطار الغردقة الدولي، اليوم، من ضبط راكبة هولندية الجنسية، عثر بحوزتها على ٥ جرامات هيروين وعدد كبير من الأقراص المجهولة، وأقراص أخرى تستخدم كمهدئات نفسية وعصبية.حيث تبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة أن الراكبة من مواليد عام 1985، وكانت قادمة على متن إحدى الرحلات الجوية بالمطار، وتم التحفظ على الراكبة والمضبوطات.وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتها للنيابة لاستكمال التحقيقات.