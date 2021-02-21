مياه الأقصر تنتهي من أعمال صيانة طارئة لكسر بخط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، إصلاح خط مياه شرب رئيسي (450mm ) اسبستوس مع كوع حديد Similees بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر دون قطع المياه عن مواطنى المدينة.وكانت شركة المياه أعلنت انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بالمدينة، وعلى الفور قامت الشركة بتنفيذ أعمال إصلاح طارئة لخط المياه بمتابعة لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات وعدد من الفنيين.كما قامت الشركة بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه للتيسير على العمال والفنيين لسرعة إصلاح الكسر، وخلال عملية الإصلاح تم تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها.كما تفقد العمل بالمنطقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات العمل بإصلاح الكسر، مواصلة فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، العمل فى أعمال الإصلاحات الطارئة فى خط المياه الرئيسى بالشارع.