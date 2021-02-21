ضبط ربة منزل وشقيقها للاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقته ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية.وأوضحت التحريات أنه يرسلها للثانية عن طريق السائقين او العائدين للبلاد حيث تقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع شقيقها، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي مليون و500 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.