ولية أمر تسأل عن ضمان نجاح سيستم الامتحانات.. و«شوقي»: هذه مسؤوليتنا

سألت ليلي محمد، أحد أولياء أمور الصف الثالث الثانوي العام، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضمان نجاح السيستم أثناء امتحان الثانوية العامة، وضمان التصحيح، وخاصة أنه تم إلغاء حق الطالب فى التظلم وهو حق دستوري.وأكدت ولي الأمر، أن الامتحانات ستجرى أوف لاين على سيرفر المدرس؟، مما يجعلها عرضة للتسرب وهذا لا يمكن أن يحدث في شهادة مثل الثانوية العامة، مستشهدة بما حدث فى العامين الماضيين.ومن جانبه، علق الدكتور طارق شوقي، قائلًا "هذه مسؤوليتنا ولن نعقد امتحانات بدون ضوابط حاكمة لكل شيء وبالتالي لا داعي للقلق، لأننا نعمل ليل ونهار ولا داعي للإشارة بأولى ثانوي لأننا فى عام 2021، وتشيري إلى عام 2018!".وشدد الوزير، على أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل الطلاب، ويطالب بالهدوء لكي يعمل، كما طالب الاهتمام بالتحضير الدراسي وترك الأمور الفنية للمختصين لها.