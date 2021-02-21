عودة الكهرباء تدريجيا فى تكساس مع تراجع موجة الصقيع

يستعيد آلاف من سكان تكساس مياه الشرب والكهرباء تدريجيا إثر موجة صقيع قطبي غير مسبوقة شلّت لأيام الولاية الأميركية المعتادة على موجات الحر أكثر من الثلوج.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تنقلت النائبة الديموقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك إلى هيوستن بعد أن نجحت في جمع 3،2 ملايين دولار لضحايا موجة الصقيع.وقالت إثر مشاركتها في توزيع الغذاء "نريد أن نظهر لكم أن نيويورك تقف معكم، وأن البلد كله يقف معكم".ولا يزال 60 ألف منزل بلا كهرباء السبت في تكساس، وفق موقع "باورستورج.يوإس".وكان الموقع أفاد سابقا بانقطاع الكهرباء عن نحو 200 ألف منزل في تكساس.واجتاحت موجة الصقيع جنوب ووسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع مخلفة 40 وفاة، وفق وسائل إعلام أميركية.لكنّ الحرارة عاودت الارتفاع السبت، وشهدت مدينتا هيوستن وأوستن في تكساس درجات حرارة تراوح 15 درجة مئوية.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الحكومة الفدرالية أرسلت مولدات وأغطية وماء وإمدادات ضرورية أخرى"، داعيا مواطنيه إلى مساعدة المنظمات العاملة في الميدان.ووقّع الرئيس إعلان طوارئ لتكساس، قائلا إنه كان يرغب في زيارة الولاية الحدودية مع المكسيك لكنه لم يرد وضع "عبء" إضافي على السلطات المحلية.