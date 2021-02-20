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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة سائق زوّر توكيل سيارة في البساتين

السبت 20/فبراير/2021 - 09:44 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا، محاكمة سائق زوّر توكيل سيارة في البساتين.

كشفت أمر الإحالة قيام المتهم السيد أحمد، سائق، 40 سنة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية «موثق بشهر عقاري البساتين» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع سيارة حال تحريره بمعرفة المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف منتحلا هوية المالك الأصلي للسيارة على خلاف الحقيقة وأمد بالمعلومات المراد إثباتها وذيل المحرر بتوقيع نسبه زورا للمالك الأصلي والذي أثبت فيه الأخير له السيارة زورا فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

أضافت التحقيقات استعمال المتهم المحرر المزور واعتد به من أجله بأن مثل به أمام الموظف المختص بمكتب شهر توثيق شمال القاهرة لتحرير توكيل بيع السيارة محتجا بما دون فيه زورا واشترك بطريق المساعدة حسن النية «موثق بشهر عقاري شمال القاهرة» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع السيارة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف المختص وبيده التوكيل والذي أثبت فيه بيع المالك الأصلي السيارة له وقدمه للموثق محتجا بما دون به زورًا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.

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