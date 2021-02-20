الأمم المتحدة تدعو الصومال لعقد اجتماع عاجل بشأن العملية الانتخابية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة الصومالية والولايات الأعضاء، إلى عقد اجتماع عاجل للتوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية.وأعرب جوتيريش - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت - عن قلقه بشأن أعمال العنف التي وقعت أمس الأول الخميس في العاصمة الصومالية مقديشيو، داعيا جميع أطراف الصراع في الصومال إلى العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.وكانت قد اندلعت معركة بالأسلحة النارية في وسط مقديشيو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.