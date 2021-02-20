لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أثناء تصوير مسلسل "أم كلثوم" من تأليف الكاتب محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إنعام محمد علي، والتي قامت ببطولته الفنانة صابرين لتؤدي دور كوكب الشرق؛ طلب صفوت الشريف وكان وزير الإعلام حينها من مؤلف المسلسل أن يحذف شخصية الفنانة الراحلة أسمهان نهائيًا من أحداث المسلسل، وذلك بعد الفاكسات التي أرسلتها الأميرة كاميليا نجلة أسمهان، والتي طالبت فيها بحذف شخصية والدتها من العمل، وعدم التعرض من قريب أو بعيد إليها.ورغم تصريحات المؤلف بأنه سيتعامل مع شخصية أسمهان من خلال منظور فني بحت وبعيدًا عن مواقفها الشخصية أو الكتب التي تناولت سيرة حياتها ومواقفها السياسية، إذ قال حينها: كل ما يهمني في شخصية أسمهان هو فنها ونجوميتها وتربعها على عرش الأغنية لفترة طويلة، ومن خلال مسلسل "أم كلثوم" كنت سأطرح وجه المنافسة الحامية بينها وبين أم كلثوم، ولم أتعرض لحياتها الشخصية من قريب أو بعيد.وبعد أن تم الاتفاق مع الفنانة مادلين طبر على تجسيد شخصية أسمهان ضمن أحداث مسلسل "أم كلثوم"، إلا أنها فوجئت بإلغاء الدور، قائلة في حوار لها بجريدة "الأحرار" في 1988: أنا عشقت شخصية أسمهان، ولكن كما يقولون ما باليد حيلة، فبعد أن وافقت على الدور مع المخرجة إنعام محمد علي، وبدأت أعد له العدة فوجئت بإلغاء الدور من العمل ككل، ثم جاء القرار الإداري بإلغائه، وبالتالي فلا حيلة لي سوى الانصياع لهذا القرار، وهذا ما جعلني ألا أحزن لأنني لست مسئولة من قريب أو بعيد عن ابتعادي عن هذا الدور.وكانت الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة أسمهان، أصدرت- بالنيابة عن أسرتها- بيانًا شديد اللهجة تطالب فيه بمنع ظهور أسمهان على الشاشة، وهو ما أثار دهشة وانزعاج الكثيرين، وحاولت الصحف حينها التواصل معها لمعرفة سبب هذا القرار، إلا أنه لم يستطع أحد الاتصال بها، إذ كانت تعيش في لبنان ولا تغادره إلا نادرًا، وكان رقم تليفونها سريًا، فتم التواصل مع فيصل ابن فؤاد الأطرش الشقيق الأكبر لأسمهان، وقال: لم يصدر عن الأسرة بيان من أي نوع عن أسمهان، ولا أعتقد أن الأميرة كاميليا التي تربطنا بها علاقة جيدة، ونتصل ببعضنا على فترات متقاربة، قد فعلت ذلك إلا إذا كانت قد ضُللت من أحد بمعلومة خاطئة أو نصيحة ليست في محلها، لتقوم بإصدار هذا البيان، وإذا كانت فعلت ذلك فإنها تكون فعلته تحت عنوان الخوف على والدتها الأميرة.