«الدبيبة» يبحث مع المبعوث الأممي لليبيا تشكيل الحكومة الجديدة

التقى رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة الأممية.وأوضح الدبيبة في بيان عبر حسابه على موقع تويتر أن اللقاء تمحور حول أهمية المضي قدما في خريطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد.وشدد رئيس الوزراء الجديد على أنه يسعى لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة الجميع.يذكر أن الدبيبة التقى أمس المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب، حيث تشاور معهم حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة.وقال رئيس الحكومة الجديد إنه سيسعى للتواصل بشكل دائم مع كل ربوع ليبيا وتأكيدًا على ذلك لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا.