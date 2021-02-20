60 ألفا إجمالى إصابات كورونا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم السبت عن تسجيل 12 إصابة جدديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 59 ألفًا و858 حالة.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية- أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس عند 29 وفاة، بينما تعافى 59 ألفًا و641 حالة.