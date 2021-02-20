وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل «PCR» بالغردقة

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، إلى مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل الـ PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادر، وفقًا لمتطلبات دولهم؛ للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال جولتهما التفقدية اليوم لمطار الغردقة، وتفقدا البنية التحتية للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.وعقب الجولة، اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الإقليمية.