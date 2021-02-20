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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها
السبت 20/فبراير/2021 - 04:15 م
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حصل «الكابتن» على قيمة رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري بعد زيادتها بنسبة الـ10٪.
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