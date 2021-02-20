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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع وإصابة 13 مدنيًا في انفجار دراجة مفخخة بدير الزور

السبت 20/فبراير/2021 - 04:20 م
انفجار دراجة مفخخة
انفجار دراجة مفخخة
مروة عنبر
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لقي 3 مدنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، والتي ينتشر فيها مسلحو «قسد».

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق شعبية داخل مدينة البصيرة، ظهر اليوم، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح، بعضهم في حالة حرجة، إضافة إلى احتراق عدد من المحال ووقوع أضرار في ممتلكات الأهالي.

وتشهد المناطق التي ينتشر فيها مسلحو «قسد» حالات الفوضى والانفلات الأمني، إضافة لاحتجاجات متكررة للأهالي ضد ممارساتها القمعية بحق الأهالي واعتداءاتها المستمرة على ممتلكاتهم وسرقة محاصيلهم الزراعية.

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