الأمن العام يداهم بؤر الإجرام فى 5 محافظات

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، باستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 682 متهما، وبحوزتهم "25 قطعة سلاح نارى- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة- 11 قطعة سلاح أبيض".كما تم ضبط 25 قضية إتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 5012 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 489 قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.