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محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صلاحيات والتزمات مكتب رئيس المجلس الشيوخ

السبت 20/فبراير/2021 - 02:30 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
منى هيبه
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حددت اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الشيوخ التي أقرها مجلس النواب الثلاثاء الماضي، مهام مكتب رئيس المجلس، وتتمثل في وضع خطة نشاط المجلس ولجانه في بداية كل دور انعقاد، بما يكفل انتظام أعماله، فيما تلزم اللائحة بعرض تلك الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

كما يلتزم مكتب رئيس المجلس بوضع جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

بينما يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات الموجهة لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وإصدار الدعوات إليها، فيما يتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية مراعيًا تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس.

كما يتولى مكتب المجلس الاشراف على تنظيم جميع الشئون البرلمانية والإدارية والمالية له.

كما قضت اللائحة بأن يتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط أجهزته ولجانه، ومعاونة الأعضاء على اداء مسئولياتهم البرلمانية.

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