حبس عاطل لحيازته 75 طربه حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إلقاء القبض علي عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش ومحاولة ترويجها علي عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.وبتفتيشه عثر بحوزته علي 75 طربة من مخدر الحشيش تزن 8 كيلو جرامات ومبلغ مالى، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها علي عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.