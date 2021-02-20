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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الصومال

السبت 20/فبراير/2021 - 12:31 م
الصومال
الصومال
وكالات
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، "نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم السبت، الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف في الصومال إلى "التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع".

وأكدت دولة الإمارات دعمها لـ "كافة الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف".

وعبرت الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار جمهورية الصومال، "بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق".

وكان شخصان، على الأقل، لقيا حتفهما وأصيب أخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في مقديشو ليلة الخميسالجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة.

وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الصومال في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.

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