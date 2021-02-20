رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أبراج تكره العزوبية وتحب «الارتباط والدلع».. تعرف عليها

السبت 20/فبراير/2021 - 11:04 ص
فلك
فلك
هويدا سعيد
طباعة
يفضل بعض الأشخاص الارتباط والحب والدلع مع شريك حياته، والبعض الآخر يفضل حياة العزوبية وعدم الارتباط.

وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فإن هناك أبراج بطبيعتها تكرة العزوبية وتحب الارتباط ومن أبرز تلك الأبراج

◄ برج الثور

يفضل أصحاب برج الثور الوقوع في الحب، وهم على يبذلون جهد كبير في العلاقات، حتي لا يعيش بمفرده.

◄ برج السرطان

يفضلون مواليد برج السرطان الارتباط بشكل كبير ولا يحبون حياة العزوبية وهم يريدون شخصًا يمكنهم تدليله وحبه دون قيد أو شرط.

◄ برج الميزان

أصحاب برج الميزان من أكثر الأبراج حبا للارتباط حيث أنهم يفضلون أن يكونوا محاطين بالأحباء، إنهم لا يحبون العزلة ويريدون دائمًا أن يكونوا بصحبة أشخاص يحبونهم.

◄ برج الأسد

برج الأسد يحب التدليل والدلع، وهذا ما يجعله يكره العزوبية ويفضل الارتباط بشكل كبير.

◄ برج العقرب

يريد برج العقرب علاقة طويلة الأمد وكاملة، إنهم يريدون علاقة جدية ومستعدون لاستثمار كل ما لديهم في شريكهم، وذلك لعدم شعورهم بالوحدة بدون الشريك.

موضوعات متعلقة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

مصطفى درويش يتعرض لحالة نصب على طريقة «بـ 100 وش»

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

140 مليار دولار إجمالي نفقات الصينيين في التسوق عبر الانترنت

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

«لعبة الحياة».. كتاب يمس الجانب الروحى لكثير من الناس

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة