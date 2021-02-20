5 أبراج تكره العزوبية وتحب «الارتباط والدلع».. تعرف عليها

◄ برج الثور



◄ برج السرطان



◄ برج الميزان



◄ برج الأسد



◄ برج العقرب



يفضل بعض الأشخاص الارتباط والحب والدلع مع شريك حياته، والبعض الآخر يفضل حياة العزوبية وعدم الارتباط.وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فإن هناك أبراج بطبيعتها تكرة العزوبية وتحب الارتباط ومن أبرز تلك الأبراجيفضل أصحاب برج الثور الوقوع في الحب، وهم على يبذلون جهد كبير في العلاقات، حتي لا يعيش بمفرده.يفضلون مواليد برج السرطان الارتباط بشكل كبير ولا يحبون حياة العزوبية وهم يريدون شخصًا يمكنهم تدليله وحبه دون قيد أو شرط.أصحاب برج الميزان من أكثر الأبراج حبا للارتباط حيث أنهم يفضلون أن يكونوا محاطين بالأحباء، إنهم لا يحبون العزلة ويريدون دائمًا أن يكونوا بصحبة أشخاص يحبونهم.برج الأسد يحب التدليل والدلع، وهذا ما يجعله يكره العزوبية ويفضل الارتباط بشكل كبير.يريد برج العقرب علاقة طويلة الأمد وكاملة، إنهم يريدون علاقة جدية ومستعدون لاستثمار كل ما لديهم في شريكهم، وذلك لعدم شعورهم بالوحدة بدون الشريك.