5 أبراج تكره العزوبية وتحب «الارتباط والدلع».. تعرف عليها
السبت 20/فبراير/2021 - 11:04 ص
هويدا سعيدطباعة
يفضل بعض الأشخاص الارتباط والحب والدلع مع شريك حياته، والبعض الآخر يفضل حياة العزوبية وعدم الارتباط.
وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فإن هناك أبراج بطبيعتها تكرة العزوبية وتحب الارتباط ومن أبرز تلك الأبراج
◄ برج الثور
يفضل أصحاب برج الثور الوقوع في الحب، وهم على يبذلون جهد كبير في العلاقات، حتي لا يعيش بمفرده.
◄ برج السرطان
يفضلون مواليد برج السرطان الارتباط بشكل كبير ولا يحبون حياة العزوبية وهم يريدون شخصًا يمكنهم تدليله وحبه دون قيد أو شرط.
◄ برج الميزان
أصحاب برج الميزان من أكثر الأبراج حبا للارتباط حيث أنهم يفضلون أن يكونوا محاطين بالأحباء، إنهم لا يحبون العزلة ويريدون دائمًا أن يكونوا بصحبة أشخاص يحبونهم.
◄ برج الأسد
برج الأسد يحب التدليل والدلع، وهذا ما يجعله يكره العزوبية ويفضل الارتباط بشكل كبير.
◄ برج العقرب
يريد برج العقرب علاقة طويلة الأمد وكاملة، إنهم يريدون علاقة جدية ومستعدون لاستثمار كل ما لديهم في شريكهم، وذلك لعدم شعورهم بالوحدة بدون الشريك.
وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فإن هناك أبراج بطبيعتها تكرة العزوبية وتحب الارتباط ومن أبرز تلك الأبراج
◄ برج الثور
يفضل أصحاب برج الثور الوقوع في الحب، وهم على يبذلون جهد كبير في العلاقات، حتي لا يعيش بمفرده.
◄ برج السرطان
يفضلون مواليد برج السرطان الارتباط بشكل كبير ولا يحبون حياة العزوبية وهم يريدون شخصًا يمكنهم تدليله وحبه دون قيد أو شرط.
◄ برج الميزان
أصحاب برج الميزان من أكثر الأبراج حبا للارتباط حيث أنهم يفضلون أن يكونوا محاطين بالأحباء، إنهم لا يحبون العزلة ويريدون دائمًا أن يكونوا بصحبة أشخاص يحبونهم.
◄ برج الأسد
برج الأسد يحب التدليل والدلع، وهذا ما يجعله يكره العزوبية ويفضل الارتباط بشكل كبير.
◄ برج العقرب
يريد برج العقرب علاقة طويلة الأمد وكاملة، إنهم يريدون علاقة جدية ومستعدون لاستثمار كل ما لديهم في شريكهم، وذلك لعدم شعورهم بالوحدة بدون الشريك.